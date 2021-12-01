Генсек НАТО назвал неприемлемой мысль о сферах интересов России

Генсек НАТО Столтенберг порадовался, что альянс не уважает право России на сферу влияния

Тезис о том, что у России есть своя сфера интересов, является неприемлемым и вызывает настороженность, так как все соседи страны являются суверенными государствами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генсека, признание этого тезиса равняется фактическому признанию права Москвы контролировать действия соседей. «И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать», — подчеркнул глава альянса.

Столтенберг порадовался, что союзники по НАТО не уважают «якобы право России устанавливать свою сферу влияния». Он указал, что это касается и Украины.

«Украина — это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Российской Федерацией. Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины», — указал генсек.

Глава альянса отметил, что только НАТО будет решать, кого принимать в свои ряды и какую помощь оказывать государствам, пожелавшим вступить в организацию. «Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов», — заключил Столтенберг.

Ранее генсек назвал условие для вступления Украины в альянс. По его словам, это произойдет, если все 30 стран-членов поддержат подобное решение. Столтенберг отметил, что организация поддерживает Киев на пути к членству и евроатлантической интеграции, в том числе при помощи реформ, борьбы с коррупцией, усилением систем обороны и безопасности, чтобы соответствовать принятым стандартам.