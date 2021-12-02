Лишенный неприкосновенности Рашкин прокомментировал уголовное дело

Депутат от КПРФ Рашкин заявил, что даст показания в рамках возбужденного против него дела

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили неприкосновенности, заявил, что будет давать показания в рамках возбужденного против него уголовного дела. Такой комментарий он дал в разговоре с News.ru.

По словам политика, ситуацию уже все «перемололи» и подняли страну на уши, как будто других проблем нет. Кроме того, депутат добавил, что будет работать со следователем.

Рашкин призвал к спокойствию, так как следственные действия уже ведутся.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело на депутата Госдумы от КПРФ Рашкина.

25 ноября в Госдуме проголосовали за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Это произошло после того, как в октябре политика задержали в Саратовской области за рулем машины, в которой была найдена туша убитого лося.