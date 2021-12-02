Жених разругался с лучшим другом из-за неожиданного условия невесты

Пользователь Reddit с ником @Fantastic-Cold-5722 поделился историей, как отказался от роли свидетеля на свадьбе лучшего друга из-за неожиданного условия невесты и разругался с ним. Рассказчику предложили выступить в роли друга жениха, но, по замыслу будущей жены друга, его парой на празднике должна быть ее подруга, а не девушка, с которой он состоит в отношениях уже семь лет.

Автор отметил, что невеста друга с самого начала невзлюбила его девушку. «Причина заключалась в том, что она хотела познакомить меня со своей двоюродной сестрой, а я, получается, отверг ее родственницу, сблизившись с моей девушкой, тем самым разрушив ее планы», — пишет @Fantastic-Cold-5722.

По его словам, девушка друга даже предпринимала несколько попыток рассорить возлюбленных. Тогда рассказчик попытался положить конец такому поведению, поговорив со своим лучшим другом о поведении его партнерши. После этого он решил, что подозрительные действия девушки закончились, пока не услышал ее планы насчет свидетелей на свадьбе.

Пара решила, что на их свадьбе будет вечеринка с друзьями жениха и невесты. Позже стало ясно, что девушка хочет видеть свидетеля и свидетельницу в качестве пары. «Как друга жениха она хотела связать меня со своей подругой, которой была не кто иная, как та самая двоюродная сестра, с которой она так долго пыталась меня свести. При этом предполагалось, что я буду всю вечеринку ходить с ней, танцевать с ней и даже сидеть с ней во время ужина, в то время как моя невеста будет сидеть с какими-то случайными гостями, которых она не знает», — продолжает автор Reddit.

Понимая намерения будущей жены друга, рассказчик сказал, что либо они меняют план, либо он отказывается от этой роли. Невеста же в ответ воспользовалась предлогом «это моя свадьба» и сказала, что, даже если она захочет, чтобы свидетель и свидетельница целовались, они должны будут притвориться и сделать это. В конце концов @Fantastic-Cold-5722 отказался приходить в качестве друга жениха. «Мой лучший друг и наши общие знакомые понимают, почему я так сделал, но все равно говорят, что я должен был с уважением отнестись к желаниям новобрачных», — заключил он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как поругался с невестой. Парень пожаловался возлюбленной на домогательства со стороны девушки, которую та выбрала на роль подружки невесты, однако не встретил у подруги понимания. Она отказалась менять подружку невесты, из-за чего пара оказалась на грани разрыва.