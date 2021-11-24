Жених пожаловался на домогательства подружки невесты и сорвал свадьбу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как поругался с невестой. Парень пожаловался возлюбленной на домогательства со стороны девушки, которую та выбрала на роль подружки невесты, однако не встретил у подруги понимания. Она отказалась менять подружку невесты, из-за чего пара оказалась на грани разрыва.

По словам автора поста, его возлюбленная решила, что подружкой невесты на их свадьбе будет ее сестра. Герой истории уточнил, что несколько лет назад та жила с ними и регулярно приставала к возлюбленному сестры. К примеру, она несколько раз заходила к нему в душ, притворяясь, что это случайно, и говорила фразы вроде «Хотела бы я найти кого-нибудь, похожего на тебя». Парень жаловался возлюбленной на это, но она не воспринимала его слова всерьез.

«Когда моя невеста упомянула тот факт, что хочет сделать сестру подружкой невесты, я сказал ей, что против», — признался автор поста. Он также поделился с невестой опасениями в том, что ее сестра может попытаться сорвать свадьбу из-за своей странной влюбленности. Тем не менее девушка не передумала и отказалась менять принятое решение.

Позже парень поинтересовался, как бы его возлюбленная отнеслась к тому, что он пригласил бы на роль друга жениха своего брата. Рассказчик уточнил, что его родственник не нравится девушке, хотя никогда и не давал для этого никаких поводов. Невеста заявила, что она категорически против этого. В итоге герой истории увидел в поведении возлюбленной двойные стандарты. «Мой брат может быть выгнан с нашей свадьбы, потому что он не нравится моей невесте, в то время как ее сестра может быть подружкой невесты, несмотря на сексуальные домогательства в мой адрес», — возмутился автор поста.

Девушка продолжила настаивать на том, чтобы ее сестра осталась подружкой невесты. По словам невесты, это сделало бы ее счастливой. После этого парень поставил ей ультиматум и сказал, что уйдет, если она не будет учитывать и его счастье. «Когда я уходил, она назвала меня придурком», — заключил он и попросил пользователей Reddit оценить, была ли девушка права.

Большая часть комментаторов встала на сторону жениха. «Она выбирает ту, кто домогался до тебя, вместо тебя на вашей собственной свадьбе», — возмутился один из юзеров. Многие пользователи также предупредили парня о том, что его невеста ведет себя очень эгоистично, и предложили задуматься о том, стоит ли ему пытаться восстановить отношения.