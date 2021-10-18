Жених выгнал со свадьбы всех родственниц в белом ради спасения невесты от пранка

Мужчина выгнал со своей церемонии бракосочетания всех женщин, одетых в наряды белого цвета. Соответствующая история появилась на Reddit.

33-летний жених, имя которого не указано, объяснил, что его семья часто устраивает различные пранки, чтобы понять, подходят ли его возлюбленные на роль супруги. По его словам, при знакомстве с родственниками он сразу распознал их намерение подшутить над его будущей женой и решил спасти ее. «Я ясно дал понять, что не хочу, чтобы кто-нибудь из них подходил к ней или говорил с ней. Я сказал, что не приглашу никого из них на свадьбу, если они нарушат уговор», — поделился мужчина.

Тогда члены его семьи извинились перед ним и подарили его невесте подарки в знак примирения. Однако за несколько дней до праздника жених узнал, что все его родственницы решили прийти на свадьбу в белых платьях, чтобы разыграть невесту. Мужчина предупредил, что выгонит с церемонии всех, кто появится в подобных нарядах.

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Однако женщины не поверили его словам и пришли на свадьбу в белом. «Я заставил покинуть праздник своих мать, теток и сестер. Я чувствовал себя совершенно ужасно, потому что моя свадьба провалилась из-за этой сцены. С тех пор я не видел свою семью на протяжении двух недель, и она исключила меня из всех семейных чатов в мессенджерах», — подчеркнул жених.

Пользователи сети поддержали мужчину в комментариях под постом. «Ваша семья токсична, и мне очень жаль вашу жену. Но также я рад, что у нее есть такой замечательный муж, который ее поддерживает», «Мне жаль, что твоя семья пыталась сорвать свадьбу ради какого-то розыгрыша, но ты поступил правильно, и благодаря тебе брак станет крепче», «Ты поступил как настоящий мужчина», — писали они.

Ранее в октябре желание гостьи явиться на свадьбу в свадебном платье разозлило невесту. Анонимная пользовательница платформы разместила пост, в котором описала неприятную историю, связанную с подготовкой к ее свадьбе. По словам девушки, ее подруга Карла, которая вышла замуж полгода назад, озвучила желание явиться на мероприятие в своем свадебном наряде.