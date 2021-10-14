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Желание гостьи явиться на свадьбу в свадебном платье разозлило невесту

Reddit: подруга невесты захотела прийти на ее свадьбу в своем старом подвенечном наряде
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Фото: Globallookpress.com

Желание гостьи прийти на свадьбу своей подруги в старом подвенечном наряде разозлило виновницу торжества. Соответствующая история появилась на Reddit.

Анонимная пользовательница платформы разместила пост, в котором описала неприятную историю, связанную с подготовкой к ее свадьбе. По словам девушки, ее подруга по имени Карла, которая вышла замуж полгода назад, озвучила желание явиться на мероприятие в своем свадебном наряде. Героиня материала отметила, что видела этот наряд раньше, и он показался ей чересчур блестящим и гламурным.

Для себя я выбрала очень простое свадебное платье. Оно дорогое, я в нем отлично выгляжу, но в нем нет такого блеска. Я не стала вводить дресс-код для подружек невесты и сказала им, что они могут надеть все, что захотят. Мне хотелось, чтобы все чувствовали себя комфортно», — пояснила автор публикации.

Позже девушка поняла, что хотела бы выделяться на своей свадьбе и решила спросить у пользователей Reddit, стоит ли ей намекнуть подруге на то, что ей следует выбрать другое платье. Они, в свою очередь, высказали свою точку зрения в комментариях.

«На твоем месте я бы поговорила с ней, аргументировав свою просьбу. Твои друзья хотят, чтобы ты была счастлива», «Эта ситуация кажется мне неприемлемой. Просто поговори с ней», «Если бы это была моя свадьба, я бы отправила всем гостям сообщение с описанием дресс-кода. Так они изначально поняли бы, что есть какие-то правила», — писали они.

В сентябре свекровь захотела надеть на свадьбу сына старое платье и опозорилась. На скриншотах переписки видно, как невеста спрашивает, в чем пойдет на торжество свекровь. В ответ собеседница говорит, что она выбрала для праздничного дня свое старое свадебное платье и пойдет в нем, поскольку оплачивает половину всего мероприятия. Пользователи сети высказали недовольство и опозорили женщину в комментариях.

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