Беременная от жениха гостья сорвала свадьбу и попала на видео

В американском городе Детройт, штат Мичиган, беременная от жениха гостья ворвалась на свадьбу и сорвала церемонию бракосочетания. На видео, размещенное на платформе TikTok, обратила внимание газета Daily Mirror.

Кадры произошедшего снял один из приглашенных гостей. На записи видно, как брачующиеся стоят под аркой и слушают речь священника. Церемонию прерывает разгневанная женщина, оставшаяся за кадром. Она кричит на жениха: «Энтони! Притворяешься, что не знаешь меня? Забыл сегодня выпить таблетки для психики?».

Священнослужитель проигнорировал слова гостьи и продолжил зачитывать торжественные обещания жениха и невесты. Тогда гостья снова закричала: «Энтони, я знаю, что ты меня слышишь! Ты ведешь себя так, будто мы незнакомы… Я жду от тебя ребенка».

Дочь невесты не выдержала и бросила в сторону беременной гостьи букет цветов. «Лучше убирайся со свадьбы моей матери! Что с тобой не так? Что с тобой не так?» — завопила она. Видео обрывается, когда дочь устремляется к женщине, испортившей торжество.

Ролик, опубликованный в TikTok, собрал около десяти миллионов просмотров, 1,8 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев. «Я смотрела и думала: "Поверни камеру, поверни камеру"», — писали пользователи сети. «Оператор, ты плохо постарался! Ты должен был снимать место, где происходило самое интересное», — поддерживали другие юзеры. Некоторые зрители даже спрашивали, есть ли продолжение видео.

Ранее незнакомая женщина в подвенечном платье шокировала гостей свадьбы в британском городе Абердэр. «Остановите свадьбу! — закричала она. — Это должна была быть я!» С этими словами незнакомка подбежала к жениху и принялась хлестать его букетом.