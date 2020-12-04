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Брошенная женщина попыталась сорвать свадьбу бывшему возлюбленному

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dailymail.co.uk

Жительница городского округа Юйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая попыталась сорвать свадьбу бывшему возлюбленному, заблокировав путь его украшенному цветами и лентами автомобилю. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 2 декабря, в соцсетях распространилась видеозапись, на которой женщина выходит на перекресток перед свадебным автомобилем и пытается преградить ему путь.

Предположительно, таким образом бывшая девушка попыталась предотвратить свадьбу возлюбленного. На записи видно, как она идет по проезжей части, затем останавливается перед автомобилем и вытягивает руки, пытаясь не дать машине проехать перекресток.

Даже когда водитель попытался объехать ее, женщина продолжила попытки преградить дорогу бывшему возлюбленному и его невесте.

В конце концов, женщина покинула проезжую часть, так и не сумев заставить мужчину передумать.

На других сделанных очевидцами записях видно, как она держит мобильный телефон и кричит: «Я никогда не оставлю тебя!».

Многие пользователи соцсетей сочувствовали женщине и предлагали ей забыть прошлое и жить дальше. Один из них написал: «Глупая девочка. Иди домой и лечи свои раны. Ты встретишь кого-нибудь получше после того, как переживешь это». Другой отметил: «Однажды ты поблагодаришь его за то, что не женился на тебе».

Ранее сообщалось, что жительница Замбии сорвала церемонию бракосочетания и помешала мужу стать многоженцем. На сделанной очевидцами записи видно, как внезапно в зал, где проходила церемония, забегает его жена и начинает кричать: «Эта свадьба не может продолжаться… этот мужчина — мой муж, я его жена, а это наши дети!»

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