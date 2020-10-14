Жена устроила скандал на тайной свадьбе мужа и попала на видео

Жительница Замбии сорвала церемонию бракосочетания и помешала мужу стать многоженцем. Видео, снятое очевидцами, опубликовал новостной портал The Zambian Observer.

В понедельник утром, 12 октября, Авраам Муйунда сказал своей жене Каролине Мубите, с которой у него три ребенка, что ненадолго уедет из города по работе. Позже тем же днем Мубита узнала от соседей, что ее муж пытается тайно жениться на другой женщине в местной католической церкви.

Она отправилась к месту торжества вместе с детьми, чтобы устроить скандал. На кадрах видно, как Муйунда стоит возле невесты у алтаря и слушает речь священника. Внезапно в зал забегает его жена и начинает кричать: «Эта свадьба не может продолжаться… этот мужчина — мой муж, я его жена, а это наши дети!» Гости стали перешептываться и покидать свои места.

Невеста и Муйунда никак не отреагировали на крики Мубиты. Несколько гостей пытались успокоить женщину, однако она продолжила возмущаться и заявила священнику: «Этот мужчина — мой муж. Мы с ним не разводились. Мы никогда не ссорились… Я не понимаю, что здесь происходит».

В итоге Мубита обратилась в полицию. По предварительным данным, невеста Муйунды самостоятельно организовала свадьбу, зная, что у возлюбленного есть жена. Власти ведут расследование. Обвиняемому грозит до семи лет тюремного заключения за многоженство.

Ранее сообщалось, что в американском городе Детройт, штат Мичиган, беременная от жениха гостья ворвалась на свадьбу и сорвала церемонию бракосочетания. Ролик, опубликованный в TikTok, собрал около десяти миллионов просмотров, 1,8 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

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