Российский стилист назвал наряд Бузовой отвратительным

Рогов в адрес Бузовой: Зачем вся эта пена из волос, платья? Еще эта дешевая цепочка

Российский стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов раскритиковал наряд певицы Ольги Бузовой во время выпуска своего шоу «Завтрак с королевой» и назвал его отвратительным. Соответствующий ролик появился на его YouTube-канале.

На размещенных в сети кадрах дизайнер обсудил со своей матерью Любовью внешний вид исполнительницы во время мероприятия, посвященного дню рождения канала МУЗ-ТВ. Бузова была одета в пышное трехъярусное платье длины мини из полупрозрачной ткани белого цвета и ярко-синие атласные ботфорты с острым носом на каблуках. Ее образ дополнили золотые серьги и цепь на шее с крупными звеньями. Волосы телеведущей были распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Рогов отметил, что стилисты неудачно подобрали одежду для исполнительницы. По его словам, ее платье оказалось чересчур объемным и коротким, за счет чего не видно силуэта ее фигуры. Помимо этого, родственники раскритиковали ее прическу. «Моя самая любимая девочка, оделась ты отвратительно! Кто тебя такую выпустил! (…) Зачем вся эта пена из волос, платья? Еще эта дешевая цепочка», — высказались они в адрес звезды.

Кроме того, дизайнер подчеркнул, что ботфорты также не сочетаются с нарядом Бузовой. Любовь Рогова, в свою очередь, добавила, что в экстравагантных нарядах, в которых обнажены ягодицы звезды, она выглядела привлекательнее, чем в упомянутом образе.

Рогов упомянул, что несмотря на неудачно подобранную одежду, он положительно относится к самой знаменитости. «Стилисту заплатили шесть тысяч рублей за лук, за шесть тысяч и принес — ботфорты из Zara, которые никому не нужны, и вот эту тряпку газовую. При этом я обожаю Бузову! Все сердечки тебе», — заключил он.

Ранее в ноябре Александр Рогов прошел по улицам Санкт-Петербурга в обуви на высоких каблуках и вызвал споры в сети. На размещенных в сети кадрах модельер запечатлен в полный рост на фоне главных достопримечательностей города: Дворцовой площади, Александровской колонны и Невы. На нем — черные худи и джинсы, а также красные кожаная косуха и ботинки на платформе и прозрачных каблуках.

