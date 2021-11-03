Российский стилист прошел по улицам на высоких каблуках и вызвал споры в сети

Российский стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов прошел по улицам Санкт-Петербурга в обуви на высоких каблуках и вызвал споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 40-летний модельер запечатлен в полный рост на фоне главных достопримечательностей города: Дворцовой площади, Александровской колонны и Невы. На нем — черные худи и джинсы, а также красные кожаная косуха и ботинки на платформе и прозрачных каблуках. Образ Рогова дополнили шапка и солнцезащитные очки.

«Одно серое утро в Петербурге... Найдите в карусели фото, иллюстрирующее фразу "я выше общественного мнения"», —подписал он пост, который набрал почти 60 тысяч лайков.

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Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид знаменитости в комментариях. Одни поблагодарили стилиста за смелость. «Львиная доля женщин вам завидует в силу отсутствия сил носить такой шикарный каблук», «Огонь», «Ну все, хочу себе такие же боты теперь», «Александр, вы супер! Спасибо вам за смелость!», «Очень красиво выглядит!», «Дерзко и ярко!» — высказывались подписчики.

Другие, напротив, раскритиковали наряд телеведущего. «Кругом одни извращенцы. Только нацепив на себя все возможное, считают себя крутью», «Саша, каблуки? Ты серьезно? Это уже перебор», «Это уже точно не мужчина», «Пипец, а юбку забыл надеть», «Ужас, тошнит от вас... Была лучшего мнения»,— негодовали они.

В сентябре австралийский комик Боуэн Янг (Bowen Yang) пришел на «Эмми» в сапогах на высоких каблуках. На фото парпарацци 30-летняя знаменитость позирует на красной ковровой дорожке. Он одет в черный классический костюм бренда Zegna, белую рубашку и темный галстук. Его образ дополнили серебристые сапоги на высоких каблуках с квадратным носом.