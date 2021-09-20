Комик пришел на «Эмми» в сапогах на высоких каблуках

Австралийский комик Боуэн Янг (Bowen Yang) пришел на 73-ю церемонию вручения премии «Эмми», телевизионный аналог «Оскара», в необычном наряде и восхитил поклонников. Соответствующий пост появился в его Instagram.

На размещенном в сети кадре 30-летняя знаменитость позирует на красной ковровой дорожке. Он одет в черный классический костюм бренда Zegna, белую рубашку и темный галстук. Его образ дополнили серебристые сапоги на высоких каблуках с квадратным носом марки Syro. В комментариях к публикации Янг отметил, что его образ был собран стилистом Йеном Бредли (Ian Bradley).

Пользователи сети восхитились внешним видом звезды. «Мне безумно нравится твой наряд!», «Ты не представляешь, как я счастлива видеть тебя на ковровой дорожке в этих сногсшибательных серебристых сапогах!», «Идеально», «Я не могу дышать от того, насколько прекрасен этот образ», «Я схожу с ума от красоты этих сапог в сочетании с костюмом!» — писали они.

В октябре прошлого года стало известно о мужчине, который носит женские предметы гардероба ради борьбы с гендерными стереотипами. 61-летний американец Марк Брайан, проживающий в Германии, впервые стал носить обувь на каблуках в колледже, а в 2016 году он стал надевать юбки на работу. Мужчина создал аккаунт в Instagram, где регулярно делится снимками своих нарядов.