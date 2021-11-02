Гарри Стайлс подвергся критике за выступление в мини-платье и чулках

Певец Гарри Стайлс выступил на концерте в Нью-Йорке в клетчатом платье и красных чулках

Британский певец и актер Гарри Стайлс выступил на концерте в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в мини-платье и подвергся критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

27-летний исполнитель устроил шоу Harryween, приуроченное к Хеллоуину. Он вышел на сцену в образе Дороти Гейл из сказки «Волшебник в Стране Оз». На нем были бело-голубое клетчатое мини-платье с воротником, красные чулки и балетки, а также синие носки. Образ Стайлса дополнили макияж и заколка в виде банта на волосах.

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Читатели издания обругали феминный образ артиста в комментариях под снимками с мероприятия. «Если вы собираетесь одеться в женскую одежду, по крайней мере, выберите что-то, что вам подходит», «Нет, ну это уже перебор», «Какого черта он вытворяет?», «Какой придурок, без этих глупых выходок люди давно бы забыли его», «Взрослый мужчина, одетый в наряд шестилетней девочки. Смешно», — негодовали они.

В ноябре первый мужчина в платье на обложке Vogue вывел из себя читателей. Британский поп-исполнитель Гарри Стайлс снялся в платье модного дома Gucci и нарвался на критику со стороны пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. Среди них — юрист Бен Шапиро и политическая активистка Кэндис Оуэнс.