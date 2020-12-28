Отец вышел в свет в наряде принцессы с сыном вопреки страху и поделился эмоциями

Австралийский детский писатель Скотт Стьюарт (Scott Stuart) поделился эмоциями после посещения премьеры второй части диснеевского мюзикла «Холодное сердце», куда он пришел в наряде принцессы. Его слова приводит Daily Mail.

Мужчина отправился на мероприятия вместе с маленьким сыном Колином (Colin) — поклонником главной героини анимационного фильма Эльзы. В тот вечер ребенок выбрал голубое платье как у кумира, а его отец — юбку, которую надел поверх классического черного костюма.

В интервью Стьюарт признался журналистам, что рос в строгой семье и с детства боялся быть осужденным окружающими людьми за пренебрежение к гендерным стереотипам. «Откровенно говоря, нарушая стереотипы на публике в этот раз, я был сильно напуган и очень нервничал», — поделился писатель.

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Однако вопреки страху, мужчина решил поддержать своего сына и выйти в свет в наряде принцессы. По его словам, все опасения оказались напрасными, поскольку их внешний вид вызывал лишь позитивную реакцию у других зрителей.

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