Бывшая солистка «ВИА Гры» отказалась петь с экс-коллегами на одной сцене

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова отказалась петь с экс-коллегами на одной сцене. Ее слова передает StarHit.

Как рассказала певица, недавно ей поступило предложение спеть песню «Попытка №5» на новогоднем шоу одного из телеканалов. «Даже мой пиар-директор отказал, зная заранее мой ответ. Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки», — заявила она. Седокова выразила благодарность за то, что этот период «стал историей», и отметила, что в нем было «столько же боли, сколько и реализации».

Ранее Анна Седокова рассказала о недвижимости в Москве, которую приобрела в ипотеку. По ее словам, несколько лет назад она начала изучать финансовую грамотность, чтобы уметь обращаться с заработками. На данный момент певица также занимается инвестициями.