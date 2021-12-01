Анна Седокова рассказала о квартирах в ипотеку

Певица Анна Седокова в пандемию оформила в ипотеку две квартиры в Москве

Украинская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о недвижимости в Москве, которую приобрела в ипотеку. Подробностями она поделилась в интервью Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что во время пандемии коронавируса в течение месяца была вынуждена вести бизнес с командой из дома. Этот период стал для Седоковой одним из самых прибыльных, певица оформила в ипотеку две квартиры в столице. «Считаю, что это было отличное вложение», — заявила певица.

По словам Седоковой, несколько лет назад она начала изучать финансовую грамотность, чтобы уметь обращаться с заработками. На данный момент певица также занимается инвестициями. «Из девчонки, которая тратила все заработанные деньги, у которой не было за спиной ни гроша, я превратилась в инвестора и хозяина недвижимости в Москве», — отметила артистка.

Седокова рассказала о покупке одной из квартир в ипотеку в ноябре 2020 года. Она оценила жилье площадью около 200 квадратных метров в центре Москвы в 58 миллионов рублей. По словам певицы, каждый месяц она должна была отдавать за объект 430 тысяч рублей.