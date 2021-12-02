Серфер заметил подплывшую акулу и продолжил невозмутимо лежать на доске

В Пуэрто-Рико серфингисту Роландо Монтесу удалость спастись от подплывшей к нему акулы. Об этом пишет Daily Mail.

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На кадрах, снятых другом мужчины Хорхе Бенитесом, видно, как рядом с Монетосом и еще одним серфером возникает плавник акулы. После того как Монтес заметил угрозу, он начал активно грести к берегу в попытке спастись. Второй мужчина, напротив, не обратил особого внимания на хищницу и продолжил невозмутимо лежать на доске.

По словам Бенитеса, акулы в этом районе встречаются нечасто, поэтому неожиданное появление хищницы так близко к берегу удивило его. «Это первая акула, которую я вижу. Хотя известно, что они водятся в этих местах, но, видимо, у них достаточно пищи, поэтому у нас почти не бывает инцидентов, если они вообще когда-либо случались», — отметил он.

Сообщается, что нападения акул в водах вокруг Пуэрто-Рико происходят крайне редко: последний известный случай произошел в 2011 году, тогда человеку удалось спастись. При этом близи острова было обнаружено около 40 различных видов акул.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд три часа провел в кишащей акулами воде после того, как его лодка перевернулась вблизи Большого Барьерного рифа. Мужчина не пострадал.