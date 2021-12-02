Российский подросток выстрелил в школьника

В Алтайском крае десятиклассник выстрелил в голову сверстника около школы

В Алтайском крае подросток выстрелил в голову сверстника из пневматического оружия. Об этом сообщает региональное СУ Следственного комитета.

ЧП произошло 1 декабря у здания школы в селе Алтайское. Пострадал ученик 10 класса, ему потребовалась медицинская помощь.

Следователи начали проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним в образовательном учреждении. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 ноября сообщалось, что 14-летний подросток захотел устроить стрельбу в одной из школ Казани за пять тысяч рублей от незнакомца. Он уверял, что получил адрес тайника с одеждой для нападения на школу. Он отметил, что хотел сделать это в футболке Hate с окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры. Позднее он рассказал, что хотел просто забрать деньги и ничего не делать.