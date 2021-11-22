В России подросток хотел устроить стрельбу в школе за награду от незнакомца

В Казани задержали подростка, который хотел устроить расстрел в школе за 5 тысяч рублей

В Казани подросток захотел устроить стрельбу в школе. В полиции он заявил, что за это незнакомец обещал ему награду в пять тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash Uptash.

14-летний школьник уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за хулиганства.

Подросток на допросе уверял, что незнакомец скинул адрес тайника с одеждой для нападения на школу. Он отметил, что хотел сделать это в футболке Hate с окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры.

По словам юноши, на месте предполагаемого тайника они с другом действительно нашли одежду.

Сотрудники ФСБ сейчас решают вопрос о возбуждении дела.

В октябре 12-летний школьник открыл огонь в поселковой школе под Пермью. Ребенок начал стрелять из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.