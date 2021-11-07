Болельщик выстрелил в школьника на футбольном турнире в Красноярске

Мужчина открыл стрельбу по школьнику на футбольном турнире в Красноярске

Мужчина выстрелил из травматического пистолета в школьника на футбольном турнире в Красноярске, передает NGS 24 со ссылкой на источник.

В субботу, 6 ноября, в спорткомплексе «Изумруд» в Кировском районе города прошли школьные соревнования. Во время игры один из пришедших поболеть отцов начал выкрикивать замечания в сторону команды-соперника. Критика задела подростка, и он подошел к 43-летнему местному жителю, сидящему на трибунах. Словесная перепалка превратилась в ссору.

В какой-то момент мужчина достал оружие и открыл стрельбу по школьнику. 17-летний молодой человек получил ранение плеча, ему вызвали скорую. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу. Детали инцидента выясняет полиция.

В октябре в Челябинской области пожилой мужчина застрелил укравшего металл сына. 8 октября пенсионер застал наследника за кражей металлических ворот и столбов, а вечером того же дня дважды выстрелил в отпрыска.