Россиянин застрелил укравшего металл сына

В Челябинской области полиция расследует дело о россиянине, застрелившем сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, утром 8 октября пожилой мужчина застал наследника за кражей металлических ворот и столбов, а вечером того же дня пенсионер дважды выстрелил в отпрыска. Тот скончался от полученных травм. Тело погибшего было обнаружено в кабине грузового автомобиля.

Известно, что сотрудники полиции задержали стрелявшего. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах отметили, что пожилой мужчина стрелял из охотничьего ружья, на хранение которого он не имел разрешения.

В сентябре сообщалось о российском браконьере, который застрелил товарища и позже покончил с собой. Это произошло во время охоты на косулю в Челябинской области.