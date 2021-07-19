Российский охотник застрелил приятеля и спрятался в лесу

В Якутии к девяти годам колонии строгого режима приговорен застреливший приятеля на охоте 22-летний россиянин. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте осужденный и его 27-летний приятель вместе распивали алкоголь после охоты. Празднование переросло в ссору со взаимными обвинениями и оскорблениями. Когда потерпевший уснул, второй охотник зарядил карабин и в упор расстрелял его. После он вернулся домой, рассказал обо всем супруге и спрятался в лесу.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Через некоторое время беглец вернулся в поселок и после общения с родственниками, которые уговаривали его сдаться, явился в полицию и написал явку с повинной. Он полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении.

25 июня сообщалось, что Лазовский районный суд Приморского края вынес приговор местному жителю, который застрелил двух человек на охоте, приняв их за животных.