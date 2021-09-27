Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой

Сын бывшего депутата Челябинской области покончил с собой после убийства товарища на охоте

В Челябинской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух браконьеров. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает издание 1obl.ru

По данным издания, ЧП произошло в Нязепетровском районе во время охоты на косулю. Как установили инспекторы охотнадзора, в незаконной добыче животных участвовали четыре браконьера. Первым выстрелом им удалось добыть взрослого самца, второй выстрел не принес результата, а третьим был убит 48-летний товарищ охотников. Стрелявший, осознав, что совершил убийство, покончил с собой.

Как сообщает РЕН ТВ, совершивший суицид мужчина — сын экс-депутата городской думы Челябинска Александра Силина. В министерстве экологии области организовали проверку по факту незаконной охоты. За убитую косулю будет наложен штраф. Следователи и эксперты-криминалисты разбираются в деталях произошедшего убийства и суицида.

30 августа сообщалось, что в Вологодской области 38-летний россиянин застрелил на охоте 11-летнего сына.