В Вологодской области 38-летний россиянин застрелил на охоте 11-летнего сына. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отец и сын охотились на уток на Лозско-Азатском озере на резиновой лодке. Около 19:00 мужчина открыл огонь и попал в мальчика. Потерпевший был в течение часа доставлен в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Через несколько часов он скончался.

На место прибыли сотрудники СКР и местные криминалисты, они устанавливают все обстоятельства случившегося, допрошены родственники и знакомые семьи, был назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 июля сообщалось, что в Якутии к девяти годам колонии строгого режима приговорен застреливший приятеля на охоте 22-летний россиянин.