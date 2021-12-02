В России вынесли приговор куратору крымских диверсантов из Минобороны Украины

ФСБ: суд в России дал 6,5 лет сотруднику разведки Украины за работу с диверсантами в Крыму

В России суд приговорил к 6,5 года лишения свободы сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Сергея Швиденко, который курировал диверсионную группу в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

На основании материалов российских спецслужб капитан 1-го ранга Швиденко 1969 года рождения признан виновным в подготовке преступлений против безопасности России.

По данным ФСБ, старший офицер ГУР на территории Украины подготовил диверсантов из сотрудников своего подразделения и отправил их в Крым. Там они были задержаны в 2016 году — полковник Дмитрий Штыбликов 1970 года рождения, подполковник Алексей Стогний 1975 года рождения, капитан 2-го ранга Глеб Шаблий 1975 года рождения, подполковник Алексей Бессарабов 1976 года рождения и агент спецслужбы Владимир Дудка 1964 года рождения.

Диверсанты готовились подорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

Их куратора сотрудники ФСБ задержали в июле 2021 года. На допросе Швиденко подробно рассказал о планируемых в России диверсиях и назвал, что спецоперацией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар, который возглавляет оперативный отдел «ЮГ» ГУР.