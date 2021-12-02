Губернатор Цивилев: тела еще шести шахтеров подняли из шахты «Листвяжная»

Тела еще шести погибших шахтеров подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего на поверхность подняли тела 22 погибших. По информации МЧС, еще предстоит найти тела 29 человек.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.

