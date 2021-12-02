Популярный комик с ТНТ высмеял наряд сына Плющенко

Бывший участник Comedy Club на ТНТ Илья Соболев высмеял форму для фигурного катания сына фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской Александра, известного в сети под псевдонимом Гном Гномыч. В своем Instagram комик пошутил над количеством рекламы на наряде Плющенко-младшего. Рудковская с сыном в сторис с юмором отреагировали на пост Соболева.

Популярный комик опубликовал фото с ребенком в наряде для фигурного катания на льду. На передней части костюма мальчика размещена реклама порядка шести брендов. «У Гном Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет еще больше», — пошутил Соболев.

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Юморист также показал отредактированный снимок, на котором сам предстал в наряде фигуриста. Его костюм пестрит различной рекламой — корма для кошек, активированного угля, аниме-сериала, производителя туалетной бумаги и так далее. На спине у него размещены объявления об уничтожении насекомых и продаже рогов лосей и оленей. На голове у Соболева светлый парик. По-видимому, так он спародировал сына Рудковской и Плющенко.

Рудковская ответила на публикацию Соболева в сторис в Instagram. «Илюша, спасибо, наш агент после твоего поста уже продал две рекламные нашивки для спонсоров! Ты в доле, малыш», — с юмором обратилась телеведущая к комику. На пост Соболева также отреагировал сам сын фигуриста. «Дядя Илюша, уступите молодым и дерзким дорогу! Или вы за поднятие возрастного ценза в фигурном катании?» — пошутил он в сторис.

Александр Плющенко родился в 2013 году. Восьмилетний мальчик занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу. У него также есть рекламные контракты.

Ранее поклонники Евгения Плющенко раскритиковали спортсмена за видео с сыном. На кадрах Александр тренируется на льду в гипсе. Многие фанаты решили, что знаменитая семья слишком сурова по отношению к ребенку.