В военных частях Подмосковья торговали «солями»

ФСБ: суд приговорил россиянина к 10 годам за сбыт наркотиков в Алабинском гарнизоне

Наро-Фоминский гарнизонный военный суд вынес приговор россиянину, который торговал наркотиками в воинских частях в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и области.

Подсудимый по фамилии Орлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Наркодилер был найден в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела ФСБ по Таманской дивизии в феврале 2021 года. Орлов организовал устойчивый незаконный канал поставки на территорию войсковых частей Алабинского гарнизона наркотического средства под названием «соль».