Путин обратился к владельцам «Листвяжной» фразой «следили или деньги считали?»

Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров «СДС уголь» объяснить отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он обратился к нему фразой «вы следили или только деньги считали?» во время совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли Кузбасса, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

Вместе с тем российский лидер добавил, что на совещании никаких огульных обвинений и «наездов» в ситуации по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе никто допускать не будет. Однако, по его словам, результат оказался трагический. «Теперь все сидим, и все головы опустили», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи погибших и пострадавших горняков шахты «Листвяжная» в Кузбассе. При оказании помощи необходимо разбираться в каждом конкретном случае, так как «семейные отношения разные бывают, и незарегистрированные гражданские браки, с детьми вопросы возникают, там много житейских вопросов», отметил он.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, в результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.

