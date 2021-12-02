Путин поручил индивидуально помогать семьям горняков «Листвяжной»

Путин: каждую семью погибших и пострадавших в «Листвяжной» нужно поддержать индивидуально

Президент России Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи погибших и пострадавших горняков шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом он заявил во время совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли Кузбасса, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

По словам главы государства, при оказании помощи надо разбираться в каждом конкретном случае, так как «семейные отношения разные бывают, и незарегистрированные гражданские браки, с детьми вопросы возникают, там много житейских вопросов».

Путин также призвал избегать лишних формальностей при оказании поддержки, подчеркнув, что для помощи людям надо исходить из складывающихся реалий.

Ранее в ходе совещания Путин заявил, что, по предварительным данным, авария на «Листвяжной» произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Он потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает безопасностью работников шахт и подвергает их смертельному риску.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По последним данным, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые приостанавливались из-за сложной газовой обстановки. После стабилизации ситуации у спасателей появилась возможность приступить к транспортировке тел погибших.