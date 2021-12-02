Путин потребовал «жестко спрашивать» за соблюдение безопасности на шахтах

Президент Путин: за пренебрежение безопасностью на шахтах надо жестко спрашивать по закону

Президент России Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Об этом он заявил во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube.

Глава государства подчеркнул, что строго следить необходимо и за надлежащим состоянием оборудования шахт, и индивидуальных спасательных средств работников.

Путин добавил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, которые спустились в кемеровскую шахту «Листвяжная» после аварии. По его словам, труд шахтеров связан с повышенной опасностью, и за их жизнь отвечают руководители и собственники предприятий, а также контрольно-надзорные органы.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По последним данным, пострадали 99 человек, 16 из которых госпитализированы. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что семьи погибших и пострадавших получат дополнительные выплаты. Так, родные погибших получат от правительства региона по миллиону рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — по 400 тысяч рублей, пострадавшие в состоянии от легкой до средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей.