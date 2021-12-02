Губернатор Кузбасса сообщил о новых выплатах семьям погибших на «Листвяжной»

Семьи погибших и пострадавших в шахте «Листвяжная» города Белово Кемеровской области получат дополнительные выплаты. О новых компенсациях сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Глава Кузбасса уточнил, что правительство региона также выплатит по одному миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей — пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч — пострадавшим в состоянии средней или легкой степени тяжести.

До этих выплат после взрыва на шахте «Листвяжная» область и муниципалитеты направили по 250 тысяч рублей семьям погибших, по 150 тысяч — госпитализированным, по 75 тысяч рублей — тем, кто лечится амбулаторно.

По словам Цивилева, во время простоя шахты зарплату будут получать работники «Листвяжной» и подрядных организаций.

Губернатор Кемеровской области добавил, что на шахте идут круглосуточные работы — работают семь буровых установок, две из них уже добрались до контрольной точки, которая находится в 20 метрах от штрека.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян — часть из них уже выписали из больницы. В шахте остаются тела 38 человек, которые пока не могут поднять на поверхность из-за сложной газовой обстановки внутри «Листвяжной».