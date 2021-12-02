Путин высказался о злоупотреблении мужеством шахтеров «Листвяжной»

Нельзя злоупотреблять мужеством шахтеров, которые спускались в шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, их жизни и здоровье должны быть защищены. Об этом высказался президент России Владимир Путин в рамках совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое транслируется на YouTube.

По его словам, шахтерский труд связан с повышенной опасностью. За жизнь сотрудников несут ответственность руководители предприятий, представители контрольно-надзорных органов и собственники. Вместе с тем необходимо следить за безопасностью в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли, добавил глава государства.

Также в рамках совещания российский лидер поручил выяснить все обстоятельства и причины происшествия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Авария в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди которых были отправившиеся на поиски горноспасатели. Согласно последней информации, пострадали 99 россиян, кроме того, госпитализированы 16 человек.