Путин дал поручения после ЧП на шахте «Листвяжная»

Президент Путин о ЧП на шахте «Листвяжной»: должны быть выяснены все причины происшествия

Все обстоятельства и причины происшествия на шахте «Листвяжная» должны быть выяснены. Такие поручения дал президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

«Соответствующие поручения даны и Генпрокуратуре. Хотел бы сегодня услышать, как они выполняются», — заявил глава государства.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, среди которых были отправившиеся на поиски горноспасатели. Согласно последним данным, пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек.

Губернатор региона Сергей Цивилев рассказал, что семьи погибших и пострадавших в шахте получат дополнительные выплаты. Правительство региона выплатит родным погибших при ЧП по одному миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей — пострадавшим в тяжелом состоянии, и по 200 тысяч — пострадавшим в состоянии от легкой до средней степени тяжести.