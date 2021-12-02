Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

Горноспасатели возобновили работу на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где в результате взрыва погиб 51 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Ранее военизированные горноспасательные части приостановили поисковые работы в шахте из-за сложной газовой обстановки. По последним данным, внутри «Листвяжной» находятся тела 38 россиян.

По данным МЧС, благодаря стабилизации газовой обстановки в шахте спасатели отправились на аварийный участок, чтобы транспортировать тела погибших.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян — часть из них уже выписали из больницы.

Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.