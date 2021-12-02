Бывшего президента Аргентины обвинили в незаконной слежке

Судья Мартин Бава обвинил бывшего президента Аргентины Маурисио Макри в незаконной слежке за семьями экипажа подводной лодки «Сан Хуан» (San Juan), потерпевшей крушение в ноябре 2017 года. Об этом сообщает BBC News.

Судья заявил, что бывший государственный лидер нарушил законы страны о разведке, так как потребовал досье на родственников жертв катастрофы субмарины, обвинивших военно-морской флот Аргентины в халатности. По информации следствия, шпионажем за семьями занималось Федеральное разведывательное агентство (ФРА) в 2017-2018 годах.

Бава постановил наложить арест на активы Макри на общую сумму около миллиона долларов и запретил ему покидать страну. Сам политик отрицает все обвинения в свой адрес. «Я ни за кем не шпионил, я никогда не приказывал никому в моем правительстве шпионить за кем-либо», — подчеркнул он.

Подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. По последним рапортам, судно переправлялось из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа. Через год поисков, 16 ноября 2018-го субмарину обнаружили на глубине 800 метров.