Николай Дроздов объяснил поведение краснокнижной птицы в российском регионе

Жители Новомосковска заметили седоголового дятла, внесенного в Красную книгу Тульской области. Об этом сообщает ТСН 24.

Житель города рассказал, что его внимание привлек устойчивый стук дятла по кормушке. «Обычно "столоваться" к нам уже третий год приходит средний пестрый дятел, но он кормушку знает, берет семена аккуратно, короче, вандализмом не занимается, и вообще культурный и интеллигентный птиц – этот же пытался ее вскрыть, но как только я подошел к окну – сразу слетел на соседнее дерево», — отметил он.

Специалист тульского экзотариума Алексея Евсюнина и известный зоолог, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов объяснил поведение птицы в городе. «Седоголовый дятел встречается гораздо реже малого, среднего или большого пестрого дятла. Занятно конечно, что он так себя повел. Редкие птицы, когда прилетают в города всегда озираются и осматриваются, а проверив обстановку летят дальше. Надо же подругу искать и создавать пару», — рассказал он. По словам Дроздова, такая тяга к вандализму и диковатое поведение не удивительно — редкие птицы не часто взаимодействуют с людьми.