Twitter сообщил об удалении десятков «связанных с Россией» аккаунтов

Американская социальная сеть Twitter сообщила об удалении 66 учетных записей, «связанных с Россией» и, по утверждению администрации сервиса, продвигавших интересы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Ливии и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление соцсети.

Под заголовком «Россия» администрация Twitter отметила, что была удалена группа из 16 аккаунтов. По данным соцсети, владельцы этих учетных записей пытались провести информационную операцию в ЦАР.

Помимо этого, было удалено еще 50 аккаунтов, которые «осуществляли нападки на гражданское правительство Ливии» и поддерживающих его деятелей. «При этом [группа удаленных аккаунтов] в значительной мере выражала поддержку геополитической позиции России в Ливии и Сирии», — добавили в Twitter.

В общей сложности соцсеть за последнее время удалила порядка 3 465 аккаунтов, ведущих «кампании по манипуляции общественным мнением». Помимо тех аккаунтов, которые, по заявлению Twitter, относились к РФ, были удалены страницы, связанные с Мексикой, КНР, Танзанией, Угандой и Венесуэлой. «Все аккаунты и весь опубликованный контент, относящиеся к этим операциям, были навсегда удалены с сервиса», — заключили в компании.

