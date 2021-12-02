ФСБ задержала готовившего теракт в России украинца

Сотрудники ФСБ задержали украинца, готовившего теракт в России по указанию Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

23-летний Александр Цилык признался, что его завербовал подполковник Максим Кириловец, сотрудник группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО.

По плану молодой человек должен был подорвать два самодельных взрывных устройства массой 1,5 килограмма тротила.

Чтобы оборудовать схроны, он в сопровождении Кириловца и еще двух украинских разведчиков не раз нелегально пересекал границу России. В одну из таких вылазок Цилыка задержала ФСБ. В спецслужбе отметили, что украинец следовал к месту преступления, при себе у него были средства поражения.

Ранее ФСБ сообщила о задержании двух агентов СБУ за сбор данных о стратегически важных российских предприятиях. За работу им пообещали десять тысяч долларов.