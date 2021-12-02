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ФСБ задержала двух агентов СБУ за сбор секретных данных

ФСБ задержала агентов СБУ за сбор данных о российских стратегических объектах
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Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали Зиновия Коваля и его сына Игоря Коваля, работавших на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, они собирали материал о стратегически важных российских предприятиях. В машине задержанных оперативники нашли короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты.

На допросе отец и сын признались, что их завербовал полковник Василий Ковалик, действующий сотрудник управления СБУ в Тернопольской области. За работу им пообещали десять тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что экс-мэра крымского поселка Симеиз Юрия Ломенко арестовали за шпионаж в пользу СБУ. По версии следствия, он собирал секретные сведения, будучи директором по внешним связям отеля «Ялта-Интурист».

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