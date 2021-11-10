Раскрыта деятельность арестованного за шпионаж в пользу СБУ экс-депутата

Бывший депутат городского совета Ялты и экс-мэр крымского поселка Симеиз Юрий Ломенко, арестованный за шпионаж в пользу СБУ, собирал секретные сведения, будучи директором отеля. Подробности о его деятельности раскрыл «Интерфаксу» осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, в 2017-2018 годах экс-депутат работал в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» в должности директора по внешним связям. О его статусе упоминается в ряде публикаций. Например, в пресс-релизе, опубликованном на сайте администрации города, имя Ломенко значится среди ялтинцев, которые 3 ноября 2017 года получили почетную грамоту от властей в честь Дня народного единства.

Ранее 10 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты по подозрению в шпионаже и передаче секретных сведений СБУ. По данным спецслужб, он собирал сведения, являющиеся государственной тайной, с 2017-го по 2018 год. Среди прочего ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).