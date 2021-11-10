Жителя Ялты арестовали по делу ФСБ о шпионаже в пользу украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты по подозрению в шпионаже и передаче секретных сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Мужчина арестован по решению суда. По данным спецслужб, он вел шпионскую деятельность с 2017-го по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными на сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

3 ноября сообщалось о начале судебного процесса над бывшим начальником ОМВД по Золотухинскому району Курской области, 39-летним подполковником Дмитрием Борзенковым, обвиняемым в шпионаже в пользу Украины. В частности, полицейский мог передавать СБУ сведения о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники.