Осужденный за шпионаж Уилан пытался получить данные об абитуриентах ФСБ

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, но был задержан. Об этом в понедельник, 8 ноября, со ссылкой на заявление прокурора Сергея Лукоянова сообщает РИА Новости.

Прокурор Лукоянов не указал название и место дислокации учебного заведения. При этом позже он уточнил, что имел ввиду обучающихся. 8 ноября вопрос о выдаче США осужденного Уилана рассматривает Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Пол Уилан, у которого есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, в 2020 году был приговорен к 16 годам лишения свободы, но защита хочет, чтобы он отбывал этот срок на родине. Он был задержан в номере гостиницы «Метрополь» в Москве в конце декабря 2018 года — операцию проводила ФСБ. Уилана обвинили в шпионаже.

В настоящее время американец отбывает срок в ИК-17 в Мордовии. Ранее защита уже просила суд рассмотреть вопрос о выдворении Уилана. Но рассмотрение Верховным судом Мордовии вопроса о передаче США осужденного за шпионаж не состоялось. Суд отменил решение о рассмотрении ходатайства, так как нужно больше времени для подготовки к заседанию.

В конце сентября Пол Уилан через адвоката сообщил, что в колонии его избивают сотрудники учреждения. Однако американская сторона изучила видео инцидента и не нашла в нем чего-либо противозаконного.