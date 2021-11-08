Отказ российского суда рассматривать выдачу США Пола Уилана признали законным

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный суд (ВС) Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство, направленное защитой осужденного. Адвокаты Уилана требовали выдворить их подзащитного в США. Однако, ВС Мордовии вместо этого направил в Минюст запрос о том, готовы ли в США принять Уилана и может ли он отбывать в Штатах наказание, назначенное российским судом. Адвокаты американца обжаловали это решение.

8 ноября прокурор Сергей Лукоянов сообщил, что осужденный Уилан пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, но был задержан.

Пол Уилан, у которого есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, в 2020 году был приговорен к 16 годам лишения свободы, но защита хочет, чтобы он отбывал этот срок на родине. Он был задержан в номере гостиницы «Метрополь» в Москве в конце декабря 2018 года — операцию проводила ФСБ. Уилана обвинили в шпионаже.

Ранее защита уже просила суд рассмотреть вопрос о выдворении Уилана. Но рассмотрение Верховным судом Мордовии вопроса о передаче США осужденного за шпионаж не состоялось. Суд отменил решение о рассмотрении ходатайства, так как нужно больше времени для подготовки к заседанию.

В конце сентября Пол Уилан через адвоката сообщил, что в колонии его избивают сотрудники учреждения. Однако американская сторона изучила видео инцидента и не нашла в нем чего-либо противозаконного.