ФСБ показала задержание экс-депутата в Крыму за шпионаж в пользу СБУ

ФСБ показала видео задержания бывшего депутата городского совета и экс-мэра Симеиза Юрия Ломенко, подозреваемого в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что мужчину задержали в квартире жилого дома. Он спокойно встретил оперативников, которые предупредили его, что проведут обыск в квартире. Ломенко ответил, что запрещенных предметов у него нет. Оперативные мероприятие в доме на запись не попали.

О задержании и аресте экс-депутата стало известно 10 ноября. По данным спецслужб, Ломенко вел шпионскую деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, составляющие государственную тайну. Среди прочего, ялтинец интересовался данными на сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Суд поместил задержанного в СИЗО.