В ООН призвали собрать миллиарды долларов для помощи пострадавшим от войн

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс призвал мировое сообщество собрать рекордную сумму пожертвований в 41 миллиард долларов для помощи пострадавшим от военных конфликтов. Его слова передает Reuters.

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Наибольшее финансирование потребуется для поддержки жертв кризисов в Афганистане, Сирии, Йемене, Эфиопии и Судане. По словам Гриффитса, на сегодняшний день в мире насчитывается 183 миллиона жертв различных локальных войн. Из них 45 миллионов в 43 странах мира страдают от голода, а ежегодный рост потребности в финансировании составляет 17 процентов.

При этом самая большая помощь нужна народу Афганистана. Изначальная программа финансирования гуманитарной работы в этой стране сейчас увеличилась в три раза. Сумма, необходимая для жизненно важной помощи 24 миллионам афганцам, на сегодня превышает 4,5 миллиарда долларов.

«Без последовательных и немедленных действий 2022 год может быть катастрофическим», — заявил Гриффитс. По его словам, политическая нестабильность, боевые действия и экономические кризисы в пострадавших странах усугубляются засухами и пандемией COVID-19.

Ранее источники во Всемирном банке заявили, что часть афганских активов в размере 280 миллионов долларов уже на этой неделе может быть разморожена для финансирования гуманитарной помощи Афганистану. В случае одобрения такого шага деньги будут переведены на счета Всемирной продовольственной программы и Детского фонда ООН (UNICEF).