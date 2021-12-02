Российские военные получат беспилотные вертолеты-мишени

Холдинг «Технодинамика»: вертолеты-мишени ВМ-В поступят в войска в 2022 году

Партию беспилотных вертолетов-мишеней передадут российским военным в 2022 году. Мишень предназначена для имитации беспилотников и вертолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

В сообщении отметили, что поставку в войска партии беспилотников запланировали на начало 2022 года. Воздушная мишень — имитатор вертолета (ВМ-В) входит в состав комплекса с беспилотниками вертолетного типа, который разработали специалисты центра «Динамика» холдинга «Термодинамика».

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Комплекс позволяет имитировать малоскоростные вертолеты и беспилотники во время испытаний нового оружия. Взлетная масса ВМ-В превышает 300 килограммов. Беспилотный вертолет может пробыть в воздухе до двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 километра. В состав комплекса также входит наземный пункт управления, средства наземного обслуживания и дополнительное оборудование.

Ранее польское издание Defence24 оценило потенциал устаревших российских самолетов. В публикации отметили, что самолеты могут использовать в качестве беспилотных ложных целей.

В ноябре беспилотники ВМ-В применили на учениях «Славянский щит-2021». Беспилотные вертолеты имитировали воздушную атаку, которую отразили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».