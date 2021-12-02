Диетолог назвала самый вредный завтрак

Диетолог Бурак: вреднее всего на завтрак есть пончики, блины и кексы

Американский диетолог Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Бурак рассказала, что самыми худшим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара, например пончики, блины и кексы. Она объяснила, что потребление «пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови. При этом в сладком завтраке нет необходимых для организма белка и клетчатки, поэтому чувство насыщения проходит очень быстро.

В качестве альтернативы сладкой выпечке врач предлагает есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок. К полезным продуктам она также отнесла авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лаура Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более питательной и полезной для фигуры. По ее словам, овсянка в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи, который позволит стабилизировать уровень сахара в крови и продлить ощущение сытости.

