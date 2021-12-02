В Иране пообещали «выбить зубы» США за введение войск в регион

Если США решатся на военное вмешательство в Иран, власти будут готовы жестко ответить. Об этом заявил Исмаил Каани, глава «Кудс» — военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Цитату приводит RT.

По мнению Каани, США могут нанести по Ирану удар с одной из баз на Ближнем Востоке: например, из Сирии, Катара, Кувейта или Ирака. Кроме того, американские власти и так «издеваются» над Тегераном, применяя жесткие санкции, уверен военный. Однако иранская сторона продолжает активно развиваться в военно-технической сфере, о чем известно и в Вашингтоне.

«[Там знают], что, если американские войска сделают малейшее движение в сторону Ирана, мы выбьем им зубы», — пообещал Каани. Он также пригрозил США в случае попытки ввести войска в регион «большим унижением», нежели то, что они пережили во время вывода войск из Афганистана в 2021 году.

При этом сейчас Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместно всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.