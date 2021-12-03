Ректора «Шанинки» из суда в Москве забрала скорая помощь из-за скачка давления

Медикам скорой помощи пришлось забрать из суда в Москве ректора «Шанинки» Сергея Зуева после того, как у него подскочило давление на заседании. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов ученого.

По данным издания, в Тверском суде Москвы проходило заседание по продлению меры пресечения Сергею Зуеву, ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук. Зуеву в какой-то момент стало настолько плохо, что он едва стоял на ногах. Тогда судья прервал заседание, а ректору вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что Сергея Зуева обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения. По версии следствия, для хищения денег он вступил в сговор с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком. Обвиняемые заключили фиктивные договоры о трудоустройстве в РАНХиГС 12 сотрудников Минпросвещения России.